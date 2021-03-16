Военнослужащие азербайджанской армии посетили могилы шехидов, павших во имя Родины (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны накануне праздника Новруз военнослужащие азербайджанской армии по случаю "Торпаг чершенбеси" посетили Аллеи шехидов, расположенные вблизи пунктов постоянной дислокации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.
Была почтена память героических сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, и к их могилам были возложены цветы.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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