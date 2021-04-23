В Азербайджане будет создана единая информационная база о ветеранах войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается единая информационная база о ветеранах войны, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении дополнения в закон "О ветеранах", согласно которому в раздел 3 будет включен новый пункт.

Согласно дополнению, порядок ведения электронного реестра ветеранов войны определяется органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Создание реестра позволит вести учет числа лиц со статусом ветерана, отказаться от соответствующих удостоверений на бумажных носителях, определять в режиме онлайн статус лиц при их обращении в государственные органы, а также в проактивном порядке рассматривать их обращения в связи с правом на социальное обеспечение.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)