Распространена информация в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана, АЗЕРТАДЖ и AzTV распространили совместную информацию в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине, передает в пятницу Trend.

Сообщается, что на освобожденных территориях действуют съемочные группы Государственного информационного агентства Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (AzTV). Эта группы осуществляют съемку разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях.

"Четвертого июня автомобиль, в котором находились члены съемочной группы, подорвался на противотанковой мине, установленной на дороге в селе Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор AzTV Сирадж Абышов, есть раненые.

Да упокоит Аллах души погибших, выражаем их семьям глубокие соболезнования, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)