Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО)

Состоялась церемония вручения дипломов выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Франции Монпелье.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, который встретился с выпускниками, поздравил их и выразил уверенность в том, что знания и опыт, полученные в обоих университетах, принесут пользу в их будущей деятельности и карьере. Ректор отметил, что в этом году 18 студентов стали выпускниками программы двойного диплома университета Монпелье, в целом 46 студентов успешно приняли участие в программе, стартовавшей с 2018 года. Он довел до внимания, что эти молодые люди могут сыграть важную роль при применении новшеств и международного опыта зарубежных университетов в нашей стране.

Говоря о том, что UNEC реализует 8 программ двойного диплома ступени бакалавра и магистратуры с ведущими зарубежными университетами, ректор отметил, что в ближайшее время будет дан старт еще двум новым программам двойного диплома, число программ будет увеличиваться.

Затем выпускники рассказали о сходстве и различиях между образованием в UNEC и университете Монпелье, поделились мнениями по поводу учебного процесса, оценки знаний, отношений преподавателя и студента, академической среды двух университетов.

После выступлений студентам были вручены дипломы университета Монпелье.