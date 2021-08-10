Азербайджан в этом году значительно нарастил оборонные расходы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе – июне 2021 года значительно нарастил расходы на оборону и безопасность.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве финансов, за отчетный период расходы на оборону и национальную безопасность увеличились на 73,9 процента, или на 1 миллиард 76,3 миллиона манатов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 2 миллиарда 533,4 миллиона манатов.

Расходы по вышеуказанным направлениям составили 55,2 процента годового прогноза, превысив прогноз в 2 миллиарда 477,3 миллиона манатов на 2,3 процента, или 56,1 миллиона манатов.

В январе – июне 2021 года расходы государственного бюджета на судебную систему, правоохранительные органы и прокуратуру, увеличившись на 8,2 процента, или 65,4 миллиона манатов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составили 861,7 миллиона манатов.

Расходы в этих направлениях были исполнены с дефицитом в 96,2 процента, или 34,3 миллиона манатов, при прогнозе в 896,1 миллиона манатов и составили 41,2 процента от годового прогноза.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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