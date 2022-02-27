В Вашингтоне проведен Общеамериканский митинг в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице США Вашингтоне проведен Общеамериканский митинг в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в многолюдном митинге, состоявшемся по инициативе Aссоциации Азербайджан-Нью-Йорк недалеко от здания Капитолия, приняли участие наши соотечественники, проживающие в различных штатах США, и члены диаспор народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану.

Участники мероприятия с флагами Азербайджана, Турции и США в руках демонстрировали портреты жертв Ходжалинского геноцида, фотоснимки, отражающие страшные мгновения трагедии, плакаты с такими лозунгами, как "Справедливость к Ходжалы!”, "Признайте Ходжалинский геноцид!", “Не забывай Ходжалы!”, “Армянский лидер признал военные преступления”, “Привлечь к ответственности армянских военных преступников!”, “В Ходжалы убиты 63 ребенка, в том числе новорожденные”, “Полностью истреблены 8 семей”, “30 лет ждем справедливости!”, “Мир Карабаху!”, “Карабах – это Азербайджан!” и др.

На митинге, проведенном под модераторством руководителя Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки Фарида Мамедова и председателя Ассоциации азербайджанцев Миннесоты Гюнель Раллис, прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинсклого геноцида.

На акции выступили руководитель Aссоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Ерделенли, соучредитель Сети азербайджанцев США (USAN) Юсиф Бабанлы, директор факультета конфликтологии Университета Северной Каролины Али Аскеров, президент Американо-азербайджанской ассоциации ученых Севиндж Мамедова, профессор Южного методистского университета Дурдана Балакишиева, учредитель телеканала GünAZ Ахмед Обалы, профессор технологического университета Теннесси Майкл Гантер, президент Азербайджано-американского общества женщин Мюнаввер Вахабова, активист диаспоры Джон Тейлор (Техас), председатель Общества Мэн-Азербайджан Тарлан Ахмедов, председатель Общества Флорида-Азербайджан Эсмира Байрамова, активист диаспоры Эльман Керимов (Вирджиния), президент Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку Ирада Ахундова, представитель Всемирного объединения турок-ахыска в США Шухрат Темиров, руководитель Азербайджанской организации дружбы, член Координационного совета азербайджанцев Америки Адика Игбал, руководитель благотворительного фонда “United Charities for Azerbaijan” Гюндуз Тахирли, президент Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии Гамид Азери, проживающий в Америке азербайджанский музыкант Агиль Сулейманов и другие.

Было отмечено, что совершение армянскими вооруженными формированиями на глазах всего мира с невиданной жестокостью геноцида против азербайджанцев в Ходжалы является преступлением против человечества, признан неприемлемым тот факт, что зачинщики этого кровавого преступления остаются безнаказанными. Будучи растроганы, вспоминая расправу, учиненную армянскими палачами над мирными гражданами, в особенности, беспомощными детьми, женщинами, стариками, выступавшие подчеркнули важность привлечения организаторов, идеологов этого преступления Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Зория Балаяна к международному правосудию, как это было сделано с военными преступниками, учинившими различные геноциды в балканских странах. Констатировав, что Ходжалинская резня, согласно резолюциям ООН, подпадает под категорию геноцида, что 24 штата США признали Ходжалинский геноцид, наши соотечественники заявили, что Азербайджан, азербайджанцы мира и тюркский мир требуют у международного сообщества справедливого отношения к Ходжалы.

В ходе митинга наши земляки неоднократно в один голос провозглашали требование “Справедливость к Ходжалы!”.

По окончании мероприятия учащийся школы штата Миннесота Ага Дадашзаде прочитал стихотворение, посвященное Ходжалинскому геноциду.

Mитинг завершился под звуки мугама “Баяты-Шираз” и совместным провозглашением лозунгов “Справедливость к Ходжалы!”, “Карабах – это Азербайджан!”, “Да здравствует Азербайджан!”.