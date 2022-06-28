Группе азербайджанских авиаторов вручены государственные и ведомственные награды (R)

28 июня 2022 года, Баку – 28 июня прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград, а также присвоения почетных званий группе азербайджанских авиаторов.

Медалями, орденами и почетными званиями отмечена деятельность более 50 работников гражданской авиации Азербайджана.

1 июня 2022 Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении группы работников в сфере гражданской авиации Азербайджана орденом «Эмек» 3-й степени, медалью «Терегги», а также о присвоении почетных званий «Заслуженный инженер» и «Заслуженный пилот» за плодотворную деятельность в данной области.

Президент AZAL Джахангир Аскеров поздравил работников гражданской авиации с государственными и ведомственными наградами. Он отметил их высокий профессионализм, самоотдачу и ответственный подход к исполнению своих обязанностей.

Джахангир Аскеров на встрече подчеркнул постоянное внимание Президента Ильхама Алиева к гражданской авиации Азербайджана и поблагодарил главу государства за особую заботу, проявляемую к сфере.

«Упорный труд и профессионализм азербайджанских авиаторов – это значительный вклад в развитие страны, который высоко отмечен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это внимание со стороны Президента страны - важная мотивация для каждого работника гражданской авиации страны. Глава государства всегда особо относится к гражданской авиации страны, под его руководством произошли значительные и серьезные изменения в нашей сфере, реализованы крупные перспективные проекты по гражданской авиации страны. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев отметил, что самая важная задача «Азербайджан Хава Йоллары» - это обеспечение безопасности полетов. Данному наставлению следует каждый работник гражданской авиации страны», сказал Джахангир Аскеров.

Президент AZAL отметил, что в следующем году гражданская авиация Азербайджана будет отмечать свое 85-летие.

На мероприятии также состоялись проводы на заслуженный отдых пилотов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Пилотов поблагодарили за многолетний труд и преданность гражданской авиации, им были вручены благодарственные грамоты, ценные призы.

О том, как прошла церемония вручения наград, можно посмотреть в следующем видеоролике: https://youtu.be/r4HVPFu6Eno