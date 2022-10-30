Министр здравоохранения Азербайджана встретился с работающими в Турции азербайджанскими врачами

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым в Турцию, передает Trend со ссылкой на министерство здравохранения.

Сегодня при организационной поддержке Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча с азербайджанскими врачами, работающими в государственном и частном секторе Турции, или продолжающими свое образование в братской стране. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

В ходе встречи, прошедшей в теплой атмосфере, Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан является родиной целой плеяды выдающихся ученых и мыслителей.

Министр напомнил, что в ходе приема генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что наше государство и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь соотечественникам, проживающим за рубежом: «Азербайджан всегда гордился и будет гордиться достойными сыновьями и дочерьми, которые с честью представляют нашу страну. Отрадно, что наши соотечественники, независимо от того, в какой стране они живут, не забывает свою историческую Родину. Самый наглядный тому пример - в критические этапы пандемии COVID-19 и во время Отечественной войны группа наших врачей, работающих в Турции, вернулась на родину, чтобы поделиться своим опытом и знаниями по оказанию помощи раненым военнослужащим, а также по борьбе с коронавирусной инфекцией».

В своей речи Теймур Мусаев подчеркнул, что система здравоохранения Азербайджана и впредь будет оказывать государственную поддержку нашим врачам, которые проходят специализацию в зарубежных странах, и создавать необходимые условия для желающих вернуться на родину.

В свою очередь, работающие в Турции азербайджанские врачи выразили признательность за высокую оценку их труда и проинформировали об условиях, созданных для наших врачей в братской Турции.

В завершение министр здравоохранения Теймур Мусаев ответил на интересующие врачей вопросы.