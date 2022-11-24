Прощай, Нэнси! Армянские сепаратисты потеряли своего союзника в США

БАКУ /Trend/ - Армения должна, наконец, признать, что ее попытки усидеть на двух стульях, то есть балансировать между различными сторонниками, в конечном итоге приведут к обратным последствиям.

Об этом говорится в статье посла по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Парвина Мирзазаде о Нэнси Пелоси, которая недавно потеряла пост спикера Палаты представителей США и чьи провокационные действия направлены против нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Нэнси Пелоси, "большой друг" армянской диаспоры в США и известная сторонница сепаратизма, как активный член проармянского лобби постоянно выступала в Конгрессе США в пользу Армении с тюркофобских позиций, ни словом не обмолвившись о том, что армянские вооруженные силы оккупировали почти 20 процентов территории Азербайджана, изгнав оттуда почти 1 миллион мирных жителей.

“Армения всегда рассматривала Пелоси как главного армянского лоббиста в США, готового в любое время поддержать любую антитурецкую и антиазербайджанскую инициативу за “небольшую” сумму денег от диаспоры”, - отметил Мирзазаде.

Как справедливо отметил посол по особым поручениям, у Армении есть возможность принять мирные предложения Азербайджана и начать диалог, который приведет к долгосрочному миру и стабильности в регионе. поражения.

“Учитывая возраст Пелоси, вряд ли она успеет еще больше “демократизировать” Армению, однако, конечно, она будет периодически выступать на заседаниях Конгресса в поддержку своих армянских друзей против Азербайджана и Турции, отрабатывая щедрые пожертвования армянской диаспоры. Армянские друзья могут смело сказать ей “прощай, Нэнси, прощай!”, "мы так долго ждали и надеялись, а ты подвела нас, не сумев набрать голоса для поддержки Демократической партии, одним из лидеров которой ты являешься”, - сказал Мирзазаде.