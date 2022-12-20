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Азербайджан подал новый иск против армянского вандализма

Азербайджан Материалы 20 декабря 2022 11:21 (UTC +04:00)
Азербайджан подал новый иск против армянского вандализма

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека касательно армянского вандализма.

Как передает Trend, об этом сообщил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров на своей странице в Twitter.

"В новой межгосударственной жалобе, направленной в Европейский суд, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе в мае – августе 2022 года," написал он.

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