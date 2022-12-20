Азербайджан подал новый иск против армянского вандализма

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека касательно армянского вандализма.

Как передает Trend, об этом сообщил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров на своей странице в Twitter.

"В новой межгосударственной жалобе, направленной в Европейский суд, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе в мае – августе 2022 года," написал он.