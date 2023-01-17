Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Азербайджан и Армению на этой неделе, сообщил Trend во вторник официальный представитель НАТО.

"На этой неделе Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Баку и Ереван. Его визит является частью регулярных политических консультаций с коллегами из этих двух важных стран-партнеров НАТО", - сказали в структуре.

Согласно источнику, в ходе визита Коломина планирует обменяться мнениями с высокопоставленными должностными лицами по вопросам безопасности в регионе и состояния партнерских отношений НАТО с обеими странами.