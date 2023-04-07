Халг Банк подключился к платежной платформе Visa B2B Connect

Халг Банк, один из ведущих банков страны, подключился к платёжной платформе "VISA B2B Connect", успешно применив очередное инновационное бизнес-решение.

Платежная платформа "VISA B2B Connect" обеспечивает удобный и полностью безопасный способ исполнения расчётов между юридическими лицами, осуществляя международные денежные переводы корпоративных клиентов. Быстрое и удобное исполнение операций позволяет как Банку, так и его клиентам повысить эффективность бизнеса.

Следует отметить, что в настоящее время технология Visa B2B Connect доступна более чем на 80 рынках мира.

Халг Банк сотрудничает с платежной системой Visa International с 2008 года, предлагая клиентам различные услуги и продукты данной системы. Постоянная работа над улучшением качества клиентского обслуживания, применение современных технологических решений и цифровизация являются основными направлениями деятельности банка.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.