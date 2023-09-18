Проблема пропавших без вести является основным препятствием на пути к процессу примирения - бывший президент Сербии

БАКУ /Trend/ - Проблема пропавших без вести лиц является основным препятствием на пути к процессу примирения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал бывший президент Сербии Борис Тадич, выступая в видеообращении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

"Проблема пропавших без вести лиц является главным препятствием на пути к процессу примирения. Каждая страна, пережившая войну, сталкивается с подобным вызовом. В связи с этим, я желаю Азербайджану успешно справиться с этой задачей.

Я абсолютно уверен, что Азербайджан планирует воспользоваться опытом экспертов и тех, кто действительно разбирается в поиске пропавших без вести людей", – подчеркнул он.

По его словам, кто бы ни пытался решить проблему пропавших без вести, этот процесс требует усердной работы по укреплению взаимоотношений между людьми, этническими группами и государствами. В связи с этим, он выразил высокую оценку организации подобной конференции правительством Азербайджана.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.