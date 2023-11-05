Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Азербайджан Материалы 5 ноября 2023 23:55 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Еще один дзюдоист из Азербайджана завоевал золотую медаль на чемпионате Европы во французском городе Монпелье.

Как сообщает Trend, в последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев, который боролся в весовой категории 100 килограммов.

Спортсмен завоевал титул чемпиона Европы, победив в финале представителя Грузии Илию Суламанидзе.

Ранее золотой медали на чемпионате мира в Монпелье удостоился еще один азербайджанский дзюдоист - Идаят Гейдаров (73 кг), который в итоге стал трехкратным чемпионом Европы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости