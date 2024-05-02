МЕТРОПОЛЬ: Майские праздники в центре событий

«Здесь начинается Москва», – сообщает о себе гостиница-легенда. И делает это с полным правом. Знакомые виды на Большой театр и Кремль, майолики Врубеля на культовом модернистском фасаде… и дальше любой ваш шаг сопровождают удивительные истории, имена и – каждый раз – открытия.

С порога впечатляет уникальное обновление – то, как в богатейший исторический контекст элегантно вписана современность. Преображенные уютные номера, виртуозная консьерж-служба, концептуальные рестораны новой русской кухни, изысканные завтраки под звуки арфы, любимые москвичами душевные бранчи и гастрономическая доставка Metropol Delivery.

Новая эпоха предполагает новые идеи и решения. Но здесь, и в этом неповторимый шарм, они причудливо переплетаются с легендами. Знаете ли вы, к примеру, что «Метрополь» задумывался как опера? А что его галерея имён бесконечна? Фёдор Шаляпин, Майкл Джексон, Михаил Булгаков, Арнольд Шварценеггер, Майя Плисецкая, Вишневская и Ростропович, Патрисия Каас, Фанни Ардан, Эмир Кустурица…

Прославленная консьерж-служба «Метрополя» буквально раздвигает границы возможного, позволяя не потеряться в шумном городе и прикоснуться к тому, что доступно немногим. Команда Андрея Корыстова, президента Всемирной ассоциации «Золотые ключи консьержей», подготовит программу, созвучную вашим особым ожиданиям, – подберёт живописные маршруты, зарезервирует билеты в театр, цирк или консерваторию, и, конечно (это же «Метрополь»!), познакомит с гастрономическими достопримечательностями и секретами столицы.

После прогулок по уличным выставкам, арт-пространствам и музеям непременным пунктом программы станет ресторан Savva. Здешняя уникальная новая русская кухня и внимание к деталям отмечены многочисленными престижными наградами, среди которых звезда «Мишлен» (2021). Из последних новостей – полученное в апреле звание «Лучшего ресторана России» как возглавившему рейтинг «Топ-10 ресторанов» WHERETOEAT 2024.

В элегантный бар «Шаляпин» заглядывают на авторские коктейли, тонкие угощения и ежедневно сервируемую чайную церемонию. В пятницу и субботу здесь играют именитые диджеи, а в воскресные вечера спокойно наслаждаются джазом в исполнении трио вокала, трубы и фортепиано.

Главный православный праздник Пасхи, выпадающий в этом году на 5 мая, – время радости, надежды и возрождения, которое принято отмечать в кругу семьи за вкусным столом. Позвольте шеф-кондитеру «Метрополя» позаботиться об угощениях. Вы можете воспользоваться гастрономической доставкой Metropol Delivery и заказать пасхальный кулич и другие лакомства в любое место столицы.

Праздничный пакет «В кругу семьи в центре Москвы» – маленькие гости в центре внимания. Сделайте их каникулы в Москве незабываемыми: семейный завтрак в картинных интерьерах под сказочные звуки арфы, билеты на экскурсию в Третьяковскую галерею, презенты, комплименты от именитого шеф-кондитера. Всё, как у взрослого постояльца гранд-отеля, – косметические средства, фирменные халат и тапочки, даже свои детские коктейли.

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Пакет уникальной Академии гостеприимства Мишки Фёдора предлагает маленьким постояльцам вместе с родителями стать её учениками и помочь плюшевому метрдотелю «Метрополя» подготовиться ко встрече важных приглашенных.

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Романтическим весенними флюидами пронизаны три программы для влюбленных, предлагающие изысканный ужин в уединении номера.

Пакет «Большой» адресован ценителям искусства и изысканного отдыха: их ждут один из четырёх исторических люксов с захватывающим панорамным видом на Театральную площадь и Большой театр, билеты на лучшие театральные постановки и гурманская трапеза в номере. Ужин с тематическим меню – «Щелкунчик», «Врубель» или «Метрополь» – сервируется авторской Императорской фарфоровой посудой. Так, легендарная Кулебяка из трёх видов рыб с соусом «Шампань и икра» подаётся на костяном фарфоре «Скарлетт», Тартар из северной креветки с ананасом и авокадо – в тарелках «Календа», а Конфету из краба с красной икрой – на блюде коллекции «Азур».

https://metropol-moscow.ru/offers/spetsialnoe-predlozhenie-bolshoy/

Пакет «Идеальное свидание» предполагает подобный же аристократический ужин в номере согласно одному из трёх меню, сервируемых посудой партнёра отеля – Императорского фарфорового завода. Уточним, что сет «Врубель» подаётся на костяном фарфоре «Скарлетт», «Метрополь» – на предметах эксклюзивного сервиза «Календа», а «Щелкунчик» сопровождает нежная коллекция «Азур».

https://metropol-moscow.ru/offers/idealnoesvidanie/

Устроить сюрприз – эскападу в самом сердце Москвы – предлагает пакет «Романтика для двоих». Ужин в номере и роскошный завтрак наутро в дворцовых интерьерах ресторана «Метрополь».

https://metropol-moscow.ru/offers/RomanticGateway/

Желающим поздравить майских именинников стоит присмотреться к яркому пакету «День рождения». Насладиться лучшим днем в году можно как в одном из легендарных люксов, так и в обновленных современных номерах, изысканно обставленных в стиле ар-деко. Праздничное настроение создадут композиция из воздушных шаров, букет цветов, игристое вино, фрукты, восхитительный торт от шеф-кондитера «Метрополя». Подарком виновникам торжества станет кофейная пара от Императорского фарфорового завода и фото в памятных интерьерах отеля.