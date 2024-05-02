Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия, направленные на выявление двойных стандартов неоколонизаторов

Политика Материалы 2 мая 2024 17:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия, направленные на выявление двойных стандартов неоколонизаторов

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит усилия, направленные на выявление двойных стандартов неоколонизаторов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева и председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Глава государства заявил, что за 4 года руководства Движением неприсоединения, а также входя в настоящее время в «тройку председательства» этого института, Азербайджан выступил со многими значимыми инициативами, приложил большие усилия, связанные с важными вопросами, в том числе борьбой с неоколониализмом.

Сообщив, что Азербайджан проводит мероприятия на эту тему как в Азербайджане, так и за его пределами, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна и дальше будет продолжать усилия, направленные на разоблачение преступлений неоколонизаторов в прошлом и на современном этапе, выявление двойных стандартов в отношении других стран и народов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости