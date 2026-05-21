New group of former IDPs arrives home to Azerbaijan's Shukurbayli village (UPDATE)

JABRAYIL, Azerbaijan, May 21. The next group of former internally displaced persons (IDPs) has arrived in Shukurbayli village of Azerbaijan's liberated Jabrayil district, Trend reports.
At this stage, 165 people (39families) returned to Shukurbayli village.
A total of 2,522 people (615 families), including residents from the villages of Shikhaliaghali and Dajal, as well as the Mahmudlu settlement, are planned to be resettled in Shukurbayli.
The former IDPs returning to the native village thanked President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Vice President Mehriban Aliyeva for their comprehensive care and expressed gratitude to the valiant Azerbaijani Army, which liberated the lands from occupation.
Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb (YENİLƏNİB)
İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib.
Trend-in Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Şükürbəyli kəndinə 39 ailə olmaqla 165 nəfər qayıdıb.
Qeyd edək ki, Şükürbəyliyə rayonun Şıxalıağalı, Dəjəl kəndləri və Mahmudlu qəsəbəsinin sakinləri də daxil olmaqla ümumilikdə 2522 nəfərin 615 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Cəbrayıl rayonun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Trend xəbər verir ki, Şükürbəyli kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 39 ailə - 165 nəfər köçürülüb.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər.
Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
