Экономические связи между Тегераном и Баку расширяются – иранский министр

БАКУ /Trend/ - Экономические связи между Тегераном и Баку расширяются, сказал министр дорог и городского развития Ирана Аббаса Ахунди, сообщают в четверг иранские СМИ.

«Двусторонние связи расширяются, учитывая, что обе страны связывает много общего», - сказал Ахунди.

Министр добавил, что пункты пропуска на границе между странами работают круглосуточно. В прошлом году через них прошло около миллиона человек.

«Мы ожидаем роста данного показателя во время текущего фискального года в Иране [начался 21 марта]», - сказал министр.

Ранее Ахунди заявлял, что за год границу с обеих сторон пересекло около 180 тысяч грузовых машин, что является показателем развития торговых отношений между странами.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам первого полугодия 2018 года товарооборот с Ираном составил 144,27 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 7,24 процента. При этом также вырос экспорт азербайджанских товаров в Иран – за первые шесть месяцев 2018 года он составил 9,74 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 3,39 процента.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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