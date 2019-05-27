EY Azerbaijan презентовала новый стандарт отчетности по капиталам (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Компания EY провела презентацию нового стандарта финансовой отчетности IFRS 9 для представителей банковского сектора Азербайджана. С января 2018 ведущие банки перешли на новые стандарты международной отчетности IFRS 9 (МСФО 9) , сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Новый стандарт отличается от предыдущего, прежде всего, разными моделями оценки убытков. Согласно прежнему стандарту, банки оценивали только уже понесенные убытки, однако в IFRS 9 необходимо будет оценивать и предполагаемые как минимум за следующие 12 месяцев потери. По сути это означает необходимость учета не только самой актуальной информации, но и прогнозируемых значений с учетом изменений макроэкономической ситуации.

Презентацию по IFRS 9 для азербайджанских банкиров провели сотрудники украинской практики компании EY Виктория Шмуратко и Полина Кирюшко, которые рассказали об особенностях нового стандарта и его отличиях от предыдущего. Виктория Шмуратко, старший менеджер отдела консультационных услуг компании EY в Украине, в частности сказала: “Новый стандарт IFRS 9 серьезно изменил подход к учету финансовых инструментов. Была пересмотрена классификация финансовых активов. Но самое главное была введена новая модель для учета их обесценения, модель ожидаемых кредитных убытков. Во время нашей презентации стало очевидно, что многие азербайджанские банки пока еще не внедрили новую систему оценки финансовых инструментов, но с большим интересом отнеслись к тому, чтобы уже в ближайшем будущем перейти на новый стандарт отчетности”.

Появление нового стандарта финансовой отчетности стало необходимым после финансового кризиса 2008 года. В 2014 году Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) разработал систему IFRS 9. С 2018 года ведущие банки мира перешли на IFRS 9, который призван не допустить повторения ситуации 2008 года, когда банки по всему миру затянули с признанием убытков по «токсичным» активам и тем самым серьезно усугубили кризис.

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