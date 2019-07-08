Гянджинский завод приобретает комплектующие «КамАЗ»

БАКУ /Trend/ - Гянджинский автомобильный завод подписал контракт с автоконцерном «КамАЗ» на поставку крупной партии комплектующих.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, между Гянджинским автомобильным заводом и внешнеторговой компанией «КамАЗ» был заключен контракт на поставку комплектующих на 400 миллионов рублей (около 10,68 миллиона манатов).

В составе автоконцерна 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Сборку грузовиков «КамАз» в Гяндже осуществляют с 2015 года.

Гянджинский автомобильный завод осуществляет свою деятельность с 2004 года. На сегодняшний день на заводе также производятся грузовые автомобили «Гянджа» и «Пехлеван» (обе марки строятся на основе моделей МАЗ), тракторы "Беларус" и специальная автомобильная техника.

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Хазар Ахундов)

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