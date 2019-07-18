Bakutel ждет участников из Ирана – министр (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Ираном в сфере ИКТ, как впрочем и других секторах экономики, прекрасно развиваются, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, выступая на пресс-конференции в рамках, проходящей в Тегеране 25-й Международной выставки компьютеров и электроники Iran Al-kamp 2019.

Об этом в четверг сообщает Trend.

Кроме того, по словам Гулузаде, вчера [17 июля] прошла четырехсторонняя встреча с Ираном, Турцией и Россией, где обсуждалось углубление и развитие отношений в региональном формате.

Министр также выразил удовлетворение выставкой, отметив, что в ней представлены и азербайджанские компании и стартапы. Он пригласил иранские компании принять участие в предстоящей выставке BakuTel в Баку, а также, работать в Азербайджане.

(Автор: Кямаля Мустафаева. Редактор: Ровшан Гусейнов

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