В Азербайджане запустили портал для возврата части налогов с покупок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане теперь стало возможным вернуть налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый с платежей в торговых заведениях и объектах общепита.

Как сообщает Trend, процесс по выполнению этого требования закона завершен.



Чтобы вернуть НДС, клиент должен сначала зарегистрироваться на edvgerial.az.



Для прохождения регистрации вам понадобится указать FIN-код документа, удостоверяющего личность, дату рождения и номер мобильного телефона.



После регистрации вы можете выполнять операции.

Сумма, подлежащая возврату клиенту, составит 15% НДС, уплаченного по безналичным операциям, и 10% - по наличным.



Для облегчения расчетов на портале размещен калькулятор. С помощью этого калькулятора вы можете определить сумму денег, которую получите.

С более подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке.