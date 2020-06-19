В Азербайджане сроки действия карт социальной помощи будут автоматически продлены

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана обратился к банкам с предложением автоматического продления срока использования платежных карт социальной помощи.

Как сообщает Trend, для продления срока использования платежных карт активных клиентов, получающих трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсационные выплат, а также адресную государственную социальную помощь, у которых истек срок их действия, Центральный банк обратился в уполномоченные банки.



Обращение было принято уполномоченными банками и сроки действия соответствующих платежных карт были автоматически продлены.



ЦБА также рекомендовал банкам оказывать услуги по доставке платежных карт новых эмиссий по желанию клиентов посредством курьерской службы с учетом технических возможностей и требований безопасности банков.



Отметим, что в связи с распространением пандемии, в марте текущего года Центральным банком было сделано обращение к уполномоченным банкам в связи с увеличением срока использования платежных карт, и благодаря предпринятым мерам контакты между банками и клиентами были максимально сокращены.



В банке отмечают, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане осуществляются меры по минимизации случаев массового скопления людей. С целью обеспечения этих мер Центробанком регулярно предпринимаются соответствующие шаги.



(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)