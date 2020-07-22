Unibank помогает владельцам бизнеса, пострадавшим от последствий пандемии

Экономика 22 июля 2020 10:55 (UTC+04:00)
Unibank помогает владельцам бизнеса, пострадавшим от последствий пандемии

В соответствии с правилами предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства, Unibank начал принимать заявки от предпринимателей. Уже несколько владельцев бизнеса, пострадавшие от пандемии обратились в банк, чтобы воспользоваться этими льготами.

Заместитель директора департамента по корпоративным банковским услугам Unibank, Самир Мустафаев отметил, что новые правила предоставляют широкий спектр льгот для бизнеса и как уполномоченный банк, Unibank рад непосредственному участию в этом процессе:

"Государственная поддержка за счет средств Фонда развития предпринимательства будет осуществляться в двух направлениях. Первая помощь заключается в субсидировании существующих процентных ставок по кредитам для владельцев бизнеса, пострадавших от пандемии. В этом случае, начиная с марта, субсидия в размере 10% от суммы кредита будет выплачиваться за год (до марта 2021 года). Например, если предприниматель берет кредит под 13%, государство выплачивает 10%, а оставшиеся 3% - предприниматель. Вторая поддержка - предоставление льготных кредитов владельцам бизнеса, пострадавшим от последствий пандемии. Согласно условиям, льготный кредит выдается сроком на 3 года и не более 15%. В таком случае государство возмещает 50% ссудного процента. Например, если банк выдает кредит предпринимателю под 15%, то государство выплатит половину этой доли - 7,5%. Еще одной поддержкой для бизнеса в соответствии с новыми правилами является выдача государственных гарантий в качестве залога. Если залогового обеспечения клиента недостаточно для получения кредита, государство гарантирует до 60% суммы кредита”.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, «Ахмедлы», «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 10:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117 и на сайт банка http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!

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