«Азеригаз» обнародовал количество абонентов среди населения
БАКУ/Trend/ - Количество абонентов среди населения Азербайджана достигает 2,3 миллионов человек.
Об этом сообщили в пятницу Trend в ПО «Азеригаз».
Согласно информации, в августе 2020 года в государственном секторе производственного объединения «Азеригаз» был зарегистрирован 6 131 новый абонент.
Из них 4 961 абонент находится в Баку, Абшероне и Сумгайыте, а 1 170 абонентов - в регионах.
За первые 8 месяцев 2020 года (январь-август) общее количество зарегистрированных абонентов составило 48 519 человек. Таким образом, в настоящее время общее количество абонентов ПО «Азеригаз» составляет 2 миллиона 297 тысяч 639 человек.
(Текст: Жаля Гасымова.)
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