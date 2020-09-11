«Азеригаз» обнародовал количество абонентов среди населения

БАКУ/Trend/ - Количество абонентов среди населения Азербайджана достигает 2,3 миллионов человек.

Об этом сообщили в пятницу Trend в ПО «Азеригаз».

Согласно информации, в августе 2020 года в государственном секторе производственного объединения «Азеригаз» был зарегистрирован 6 131 новый абонент.

Из них 4 961 абонент находится в Баку, Абшероне и Сумгайыте, а 1 170 абонентов - в регионах.

За первые 8 месяцев 2020 года (январь-август) общее количество зарегистрированных абонентов составило 48 519 человек. Таким образом, в настоящее время общее количество абонентов ПО «Азеригаз» составляет 2 миллиона 297 тысяч 639 человек.

(Текст: Жаля Гасымова.)