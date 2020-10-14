AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах (ФОТО)

Ставя в приоритет заботу и безопасность клиентов и сотрудников, AccessBank запустил проект по повышению грамотности по гражданской обороне. Проект, включающий в себя семинары по гражданской обороне и первичной медицинской помощи, стартовал с филиалов, находящихся в городах, граничащих с прифронтовыми зонами, а также городах подвергающихся атаке мирных жителей.

На первичном этапе семинары были организованы в Барде, Гяндже, Мингячевире и Газахе. Сотрудники филиалов ознакомились с правилами безопасности, а также повысили свои знания по оказанию первичной медицинской помощи.

В связи с нынешними событиями, председатель правления AccessBank Анар Гасанов посетил филиалы находящиеся в прифронтовых районах, поздравил сотрудников с освобождением оккупированных территорий и выразил свою уверенность в том, что в ближайшее время территориальная целостность страны будет полностью восстановлена ​​и каждый азербайджанец вернется домой.