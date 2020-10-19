Рост страховых премий компании A-QROUP

СК A-Qroup обнародовала финансовые показатели за третий квартал 2020 года.

Согласно финансовой отчетности, за девять месяцев этого года объем страховых поступлений составил 7 596 711,49 манатов и превысил аналогичный период за 2019 год на 1 516 826,96 манатов . Таким образом, рост премий увеличился почти на 25%.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 6 289 872,24 манатов .

Увеличение объема поступлений страховых премий по КАСКО и по страхованию имущества так же демонстрирует стабильную положительную динамику роста компании A-Qroup.

За три квартала 2020 года застрахованные A-Qroup получили страховых выплат на сумму 6 101 516,28 манатов . Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию – 5 670 471,79 манатов .

В среднем за 9 месяцев 2020 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам около 22 000 манатов .

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке 25 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.