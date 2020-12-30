Международный Банк Азербайджана и компания bp провели встречу со студентами, выигравшими стипендию

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана, компания bp и ее партнеры SOCAR, TPAO, PETRONAS, MOL, LUKOİL, NİCO, Equinor, İNPEX, ExxonMobil, SGC, İTOCHU, ONGC, TOTAL, Eni завершили прием заявок на совместную стипендиальную программу, тренинги которой уже начаты. Председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов и вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли провели встречу со студентами, выигравшими стипендию IBA Tech Academy, а также с другими заинтересованными представителями общественности и СМИ.

Во время встречи, организованной в режиме онлайн в связи с соблюдением карантина, Аббас Ибрагимов проинформировал о деятельности и целях IBA Tech Academy. Он отметил тот факт, что на сегоднянший день, во всем мире существует серьезная потребность в специалистах в сфере информационных технологий, по этой причине основной целью IBA Tech Academy является восполнение дефицита профессионалов данной области на рынке труда нашей страны. Председатель Правления рассказал о проектах цифровой трансформации, реализуемых в настоящее время в Банке. Он отметил, что основная часть этих проектов непосредственно связана с цифровизацией: «Признание лучших практик оказывает влияние на инновационное развитие нашей страны и является одной из стратегических целей Международного Банка Азербайджана. IBA Tech Academy, оказывающая поддержку молодым талантам, помогает нам в достижении этой цели». Также он добавил, что программа обучения в IBA Tech Academy это одна из лучших возможностей для каждого, кто хочет развиваться в сфере информационных технологий».

Аббас Ибрагимов уточнил, что, несмотря на ограничения, созданные в связи со сложившейся ситуацией пандемии, Академия продолжает свои программы, используя возможности дистанционного обучения. Одним из основных принципов работы IBA Tech Academy является включение новых направлений в свои учебные программы, ориентируясь на потребности рынка труда. «Такие специализации, как QA Automation, Machine Learning и DevOps, которые вы изучаете, сейчас также пользуются большим спросом», - проинформировал он студентов. – «Мы надеемся, что вы максимально воспользуетесь всеми, предоставленными возможностями стипендиальной программы, созданной нами и компанией bp для создания будущей успешной карьеры».

Вице-президент bp Бахтияр Асланбейли сказал, что для их компании также является важным фактором поддержка таких проектов, которые помогают молодому поколению получить современные знания и навыки. «Сегодня в мире наблюдается усиление процессов цифровизацией. Если раньше информационные технологии использовались только как дополнительный инструмент, то теперь эти технологии составляют основу бизнес-процессов. Поэтому очень важно готовить специалистов, обладающих профессиональными навыками в этой сфере. Существует потребность в образованных, современных людях, обладающих знаниями для устойчивого развития азербайджанской экономики, инноваций, социальной солидарности и интеграции. Мы хотим, чтобы все, участвующие в стипендиальной программе, в полной мере воспользовались этой возможностью. Приобретя необходимые знания и навыки они внесут свой вклад в будущее».

По словам Бахтияра Асланбейли такие проекты помогают молодежи профессионально развиваться и занимать достойное место на рынке труда. Он подчеркнул, что сам рынок труда создал все условия для улучшения качественных показателей. Также было отмечено, что реализация совместного проекта, созданного двумя компаниями, осуществляющими свою деятельность в банковском, финансовом и нефтегазовом секторах, заслуживает самой высокой оценки. Это связано с тем, что объединение возможностей, инициатив и желаний результаты дает более высокие результаты. Затем были даны ответы на интересующие участников вопросы.

Всего на участие в программе подали заявки 1337 кандидата. Кандидаты показавшие наивысшие результаты были приняты на обучение по следующим спеиальностям: DevOps Engineering, Machine Learning и QA Automation. Часть студентов выиграли стипендию, тем самым, по каждому направлению получили возможность обучаться в IBA Tech Academy на бесплатной основе: 10 кандидатов (из 30 кандидатов) от Международного Банка Азербайджана, 10 кандидатов (из 30 кандидатов) от компании bp и ее партнеров (SOCAR, TPAO, PETRONAS, MOL, LUKOIL, NICO, Equinor, INPEX, ExxonMobil, SGC, ITOCHU, ONGC, TOTAL и Eni).