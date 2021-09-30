ABB Miles теперь на картах Visa!

Владельцы новых карт ABB Miles получат еще больше преимуществ. Обладатели дебетовых и кредитных карт Visa ABB Premium Miles Signature могут бесплатно воспользоваться следующими услугами: регистрация в аэропорту до 10 раз в год с помощью службы Fast Line, прохождение теста на COVID и сервис Chatbot concierge.

Возможности карт на этом не заканчиваются, клиентам также доступны бесплатное использование услуги Visa Travel Insurance, бесплатный доступ в более чем 1300 бизнес-залов до 4 раз в год, также для владельцев AВВ Miles доступна скидка при бронировании номера в отеле на сайте www.agoda.com и скидка до 35% на аренду автомобилей от Avis.

Приобрести карты AВВ Miles можно онлайн, в филиалах и отделениях Банка, а также, воспользовавшись онлайн службой доставки дебетовых карт. Срок действия карт - 3 года. Обладая картой AВВ Miles, клиент также может воспользоваться оплатой в рассрочку и получить скидку на срок до 60 дней.

АВВ Miles позволяет получить кэшбэк в виде дополнительных миль в пунктах торговли и услуг, являющихся партнерами Банка. Накопленные мили позволяют бесплатно приобрести билеты на самолет или же забронировать номер в отеле. Мили действительны во всех авиакомпаниях и отелях, их можно использовать как во время поездок внутри страны, так и за рубежом. Накопив необходимое количество миль, каждый владелец карты может войти в свой личный кабинет и использовать их по своему усмотрению. С правилами начисления миль можно ознакомиться здесь.

Владельцы AВВ Miles имеют возможность зарабатывать до 3% годовых на остаток в виде накопленных миль. Приобретенные мили начисляются на карту в конце каждого дня и в конце месяца отражаются на балансе клиента.

AВВ Miles имеет множество преимуществ. При обналичивании карты АВВ Miles на сумму до 15 000 манатов в банкоматах АВВ комиссия не взимается. Система SMS-оповещений бесплатна. Проверить баланс можно в мобильном приложении Банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.