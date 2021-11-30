AccessBank ищет сотрудников!
БАКУ/Trend/- В связи с расширением отдела CRM в департаменте Информационных Технологий AccessBank ведется набор новых сотрудников. В настоящее время для работы в команде CRM открыты следующие вакансии:
• IT Quality Assurance Specialist (CRM/BPMN) - https://bit.ly/3r5qxjx
• CRM/BPMN Business Analyst - https://bit.ly/3nQsr5H
• Full Stack Developer (CRM/BPMN) - https://bit.ly/3nPZo2g
• Head of CRM Unit - https://bit.ly/3xohQlO
Всем удачи!
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