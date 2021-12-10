Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат

БАКУ /Trend/ - Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили на II Форуме молодых предпринимателей.

По его словам, поддержка молодежи является одним из направлений государственной политики, и в Азербайджане проводятся необходимые работы в этом направлении.

«Мы в Милли Меджлисе сфокусированы на двух направлениях. Первое - это создание условий для свободного осуществления предпринимательской деятельности в рамках закона, а второе - развитие государственной поддержки. Сегодня процедура создания бизнеса включает два шага, а не 15, как это было раньше. Кроме того, мы активно обсуждаем процедуры для упрощения предпринимательской деятельности и меры, способствующие развитию и упрощению ведения бизнеса», - сказал Миркишили.

По словам депутата, у многих предпринимателей есть бизнес-идеи, которые можно реализовать, но по ряду причин они не могут этого сделать.

«С этой точки зрения основные наши задачи на сегодня - это упрощение законодательной базы в отношении предпринимателей, а также расширение государственной поддержки и ее инструментов. Молодым специалистам необходимо развивать свои предпринимательские навыки в соответствии с новыми реалиями - быть инновационными, применять современные технологии, а также ряд других инструментов, отвечающих новым требованиям», - добавил Миркишили.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)