У Азербайджана могут открыться совершенно новые возможности, чтобы связать рынки Азии и Европы - Алексей Оверчук

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана могут открыться совершенно новые возможности, чтобы связать рынки Азии и Европы.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук в четверг на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Мы тут можем работать вместе и достичь совместного успеха. Инвестиции России в Азербайджан достигли 4,5 миллиарда долларов, а Азербайджана в Россию - 1,5 миллиарда долларов. Российский бизнес заинтересован работать в Азербайджане и есть хорошие перспективы развития и создания железных дорог, для развития возобновляемых источников энергии, высокотехнологичных предприятий, логистики. Сейчас перед нами открылись новые возможности связать Север-Юг и Запад - Восток. Тут весь регион ЕАЭС может выиграть. Также ведется строительство новых автодорог от границ Казахстана до балтийских портов и Беларуси. Одна находится в активной стадии строительства, вторая - Меридиан - пройдёт от Казахстана в Беларусь в районе Гомеля. Мы очень серьезно настроены, чтобы эти проекты заработали в ближайшее время», - отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)