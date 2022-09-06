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Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)

Экономика Материалы 6 сентября 2022 17:11 (UTC +04:00)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Иорданская компания Jadara Equipment & Defense Systems намерена запустить совместное с Азербайджаном производство противотанкового оружия.

Об этом, как передает во вторник Trend, сообщил менеджер компании Валид Рабаб.

По его словам, создание СП планируется в Иордании, а точные сроки запуска производства пока не известны. Он также отметил, что на данный момент компания уже производит образцы противотанкового оружия.

Отметим, что Jadara Equipment & Defense Systems — иорданская военно-промышленная компания, одна из ведущих компаний в области разработки, производства и продажи противотанковых комплексов малой и средней дальности.

Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения (ФОТО)
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