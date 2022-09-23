БАКУ /Trend/ - Kapital Bank и Международный банк Азербайджана представили новую программу автокредитования, сообщает в пятницу Trend.

Как сказал директор департамента розничной торговли Kapital Bank Магомед Ибрагимов в ходе мероприятия на тему «Реализация мероприятий дорожной карты на 2022 год по стимулированию и продвижению использования экологически чистых видов транспорта, проведение оценок, подготовка и реализация предложений», Kapital Bank и Международный банк Азербайджана являются председателями рабочей группы по реализации новой дорожной карты.

«Новая программа автокредитования Kapital Bank предусматривает выдачу кредита до 100 тысяч манатов сроком до 48 месяцев. Первый взнос был снижен с 15 до 10 процентов, а годовая кредитная ставка - семь процентов», - сказал он.

В свою очередь директор департамента розничной торговли Международного банка Азербайджана Руфат Аббасов подчеркнул, что банк может выдать кредит на покупку автомобиля до 100 тысяч манатов сроком до 60 месяцев.

«Выдача автокредита сроком на 3-24 месяца планируется при 13-процентной ставке, на 25-60 месяцев - 14 процентов годовых. Первый взнос при покупке электромобиля - 10 процентов, гибридного автомобиля - 20 процентов», - сказал он.