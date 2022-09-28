Азербайджан сможет покрывать до половины местных потребностей в пшенице

БАКУ /Trend/ - Ежегодная потребность Азербайджана в пшенице составляет порядка 1,2 миллиона тонн.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Амир Мамедов.

По его словам, местное производство пшеницы покрывает порядка 25 процентов потребностей страны.

«Ежегодно мы импортируем 1-1,1 миллиона тонн пшеницы. Мы считаем, что после того, как в Карабахе начнется производство пшеницы, местное производство сможет покрывать до половины потребностей в ней, и сократится импорт», - добавил Мамедов.