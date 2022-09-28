Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан сможет покрывать до половины местных потребностей в пшенице

Экономика Материалы 28 сентября 2022 17:40 (UTC +04:00)
Азербайджан сможет покрывать до половины местных потребностей в пшенице

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ежегодная потребность Азербайджана в пшенице составляет порядка 1,2 миллиона тонн.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Амир Мамедов.

По его словам, местное производство пшеницы покрывает порядка 25 процентов потребностей страны.

«Ежегодно мы импортируем 1-1,1 миллиона тонн пшеницы. Мы считаем, что после того, как в Карабахе начнется производство пшеницы, местное производство сможет покрывать до половины потребностей в ней, и сократится импорт», - добавил Мамедов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости