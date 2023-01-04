ЕБРР рассматривает возможности сотрудничества с рядом азербайджанских банков в 2023 г.

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в настоящее время рассматривает возможности сотрудничества с рядом азербайджанских банков в 2023 году, сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

По ее словам, при условии достижения местными банками положительных финансовых показателей, ЕБРР сможет в ближайшее время предложить им новые кредиты.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность расширения списка наших банков-партнеров по торговому финансированию и кредитованию малых и средних предприятий", — отметила она.

Махмудова отметила, что ЕБРР в соответствии со страновой стратегией по Азербайджану на 2019-2024 годы нацелен на повышение устойчивости местных финансовых институтов путем развития финансовых рынков.

"Это обуславливает устойчивую структуру фондирования и надежную практику управления рисками в банковском секторе. Для достижения этих целей ЕБРР активно ведет переговоры с Центральным банком Азербайджана по улучшению условий на финансовых рынках для выпуска облигаций международных финансовых учреждений, "зеленых" облигаций и деривативов/секьюритизации", - пояснила она.

Помимо этого, как сказала Махмудова, ЕБРР реализовал две программы технической помощи в Азербайджане, а именно механизм финансирования сельского хозяйства и Программу наращивания потенциала финансовых учреждений в 2018-2022 годах. Одна из программ — Программа наращивания потенциала финансовых учреждений — была реализована в течение 2019–2022 годов и помогла местным банкам выявить пробелы в их внутренней практике, а также разработать соответствующие планы действий, которые позволят местным банкам устранить эти пробелы", — сказала она.

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