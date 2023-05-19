БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank предлагает предпринимателям кредитную линию «Факторинг» на выгодных условиях.

Данный продукт направлен на более рациональное использование корпоративными клиентами оборотных средств и поддержку Банком развития бизнеса.

Так, если продавец хочет получить стоимость товара или оказанной услуги сразу при совершении торговой сделки, а покупатель хочет произвести оплату через некоторое время, то покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обращается в Azer Turk Bank для открытия кредитной линии «Факторинг». В этом случае банк сразу кредитует до 90% стоимости предоставленных товаров или услуг.

Для кредитной линии в AZN, сроком до 24 месяцев не требуется дополнительного залога и обеспечения, процентная ставка устанавливается индивидуально и на льготных условиях.

Предприниматели, желающие воспользоваться кредитной линией «Факторинг», должны стать клиентами банка, отправив онлайн-заявку и открыв бесплатно любой вид счета для бизнеса.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно

ознакомиться на сайте https://atb.az/, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.