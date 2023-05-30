SOCAR и Boston Consulting Group обсудили применение цифровых технологий на предприятиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Boston Consulting Group (BCG) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили применение цифровых и инновационных технологий на предприятиях.

Как передает Trend, на встрече между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и управляющим директором и генеральным партнером BCG Паттаби Сешадри стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством между SOCAR и BCG.

Также была представлена ​​информация о реализуемых BCG проектах, в том числе о работе, проделанной в направлении развития цифровой экономики.

В рамках встречи была обсуждена долгосрочная корпоративная стратегия SOCAR. Также были рассмотрены существующие и потенциальные возможности сотрудничества в сферах энергетического перехода, цифровизации, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.