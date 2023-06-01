Банк Республика порадовал детей шехидов в Нахчыване

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, провел очередную благотворительную акцию для детей шехидов.

Так, в канун «1 июня – Дня защиты детей» сотрудники Банка посетили детей солдат и офицеров, героически погибших в боях за защиту Родины, проживающих в Нахчыванской Автономной Республике, и вручили им различные подарки.

Рассказывая детям шехидов о мощи Азербайджанской Армии и отваге наших шехидов во время войны, сотрудники банка подчеркнули, что им нужно гордиться храбростью своих отцов, а азербайджанский народ всегда будет помнить их.

В ходе встреч представители Банка отметили, что дети шехидов – это память о людях, которые пожертвовали своей жизнью во имя Родины, а Банк Республика всегда будет уделять особое внимание и заботу семьям шехидов и гази.

Банк Республика является одним из первых банков, перечисливших средства в «Фонд Yaşat», «Фонд Помощи Вооруженным Силам» и «Фонд Возрождения Карабаха».

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.