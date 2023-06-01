Южный газовый коридор помог Молдове преодолеть энергетический кризис - Константин Боросан

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор помог Молдове преодолеть энергетический кризис.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Константин Боросан, государственный секретарь министерства энергетики Республики Молдова в ходе «Бакинского энергетического форума».

В этом контексте он особо отметил три основных элемента, среди которых инфраструктура, сотрудничество и доверие.

«Молдова превратилась из страны, которая зависела от одного источника энергии, в страну, которая начала использовать разные источники энергии всего за месяц благодаря этим трем факторам, которые я отметил», - сказал Боросан.

Он подчеркнул, что благодаря этим факторам у Молдовы появилась возможность выхода на Южный газовый коридор, что в итоге позволило преодолеть кризис

Госсекретарь также отметил важность подписания соглашения о проведении подводного кабеля для транспортировки зеленой энергии, произведенной на Каспии, в Европу. Он отметил, что Азербайджан в этой связи играет стратегическую роль в повышении энергетической безопасности Европы.

«Я думаю, что Бакинская энергетическая неделя - отличное место для создания упомянутых трех основ, которые в совокупности повысят энергетическую безопасность наших стран», - заключил он.

Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку проходят 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике.