Пропускная способность нового зернового терминала в Бакинском порту превысит 2 млн тонн

БАКУ /Trend/ - Новый зерновой терминал будет обладать пропускной способностью в 2,5 миллиона тонн.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли в ходе первого Каспийского международного транспортно-логистического форума.

По его словам, в рамках второй фазы строительства Бакинского порта планируется увеличить перевалку TEU-контейнеров. На данный момент порт способен перевалить 100 тысяч TEU-контейнеров.

Кроме того, одной из стратегических целей является превращение Бакинского порта в региональный хаб. Он также отметил, что Бакинский порт был первым в регионе, получившим статус «зеленого порта».

Гасанли также коснулся вопроса развития международных коридоров.

«Мы находимся в центре двух международных коридоров - Север-Юг и Восток-Запад. Кроме того, особое значение имеет Зангезурский коридор», - сказал он.

Говоря о Зангезурском коридоре, Гасанли подчеркнул важность данного коридора как для развития региона, так и для развития глобальных транспортных инфраструктур.

«Выход Мерсина на Зангезурский коридор будет способствовать более быстрым и дешевым перевозкам. Это будет на благо как Азербайджану, так и Центральной Азии. Что касается глобального значения, Зангезурский коридор также даст возможность выхода к Средиземному морю, что в свою очередь является очень важным достижением», - сказал он.

Кроме того, он также сообщил, что на данный момент порт ведет переговоры с Азиатским банком развития в контексте международного опыта в вопросе интермодальных и мультимодальных перевозок.

Отметим, что в Бакинском Конгресс-центре начал свою работу первый Каспийский международный транспортно-логистический форум.

Впервые организованный форум проходит в рамках 20-й юбилейной Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики “Translogistica Caspian”, которая проходит в нашей стране с 31 мая по 2 июня.