Закир Ибрагимов встретился с делегацией Пакистана

БАКУ/Trend/ - Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов 2 июня встретился с делегацией Исламской Республики Пакистан, возглавляемой государственным министром нефти Мусадиком Масудом Маликом.

Приветствовав гостей, председатель Правления отметил, что политическая поддержка дружественного и братского Пакистана, оказанная справедливой позиции Азербайджана в борьбе за освобождение наших земель от оккупации, никогда не будет забыта.

Подчеркнув, что азербайджано-пакистанские отношения развиваются во многих сферах, Закир Ибрагимов подробно рассказал о деятельности ЗАО «AzerGold», достигнутых успехах, долгосрочных стратегических инициативах государственной компании, работе, осуществленной по направлениям цветных и черных металлов.

На встрече была представлена информация о горнодобывающей промышленности нашей страны, было отмечено, что на территориях, освобожденных в результате победы нашей армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, есть большие перспективы в связи с месторождениями полезных ископаемых. Тем не менее, было доведено до внимания, что осуществлению крупномасштабной деятельности на указанных территориях препятствуют именно мины, установленные Республикой Армения, и до сих пор карты минных полей не переданы нашей стране в полном объеме.

Государственный министр нефти Исламской Республики Пакистан Мусадик Масуд Малик отметил, что между нашими странами существует полезный опыт сотрудничества, охватывающий различные сферы экономики. Пакистанский министр добавил, что есть большие возможности для развития наших связей и в горнодобывающей промышленности. M.Малик проинформировал о запасах минерального сырья своей страны, в частности, подчеркнул привлекательность месторождений угля, железной руды, меди и золота для потенциального сотрудничества.

Отметив, что расширение деятельности за пределами страны является одной из основных стратегических целей ЗАО «AzerGold», З.Ибрагимов сказал, что в настоящее время рассматриваются возможности сотрудничества с соседними странами. Председатель подчеркнул, что государственная компания открыта для новых и полезных инициатив, в том числе для обмена опытом. В этой связи, была отмечена возможность оценки перспектив сотрудничества между сторонами в горнодобывающей промышленности с соответствующими структурами, государственными и частными компаниями и рассмотрены предложения по обмену информацией, организации обсуждений и визитов в Пакистан.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что встреча стала чрезвычайно полезной с точки зрения оценки экономического сотрудничества между двумя странами.