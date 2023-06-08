В Yelo Bank проведен “День здоровья” (ФОТО)

Здоровье оказывает огромное влияние на продуктивность и креативность. Важен не только рабочий процесс, но и само рабочее место. Понимая это, Yelo Bank регулярно проводит различные полезные мероприятия для своих сотрудников. Одним из таких проектов стал День здоровья, организованный недавно совместно с Liv Bona Dea Hospital.

Для сотрудников Головного офиса Банка была организована бесплатная проверка зрения с участием профессионального офтальмолога. После осмотра глаз опытные терапевты провели образовательную сессию касательно общих проблем со здоровьем, которые распространены в современной рабочей среде. Терапевты поделились своими знаниями и советами о том, как бороться с болями в спине и шее, о легких упражнениях, которые можно выполнять в офисе, и о важности эргономики.

Следует отметить, что в здании Головного офиса Yelo Bank для сотрудников созданы все необходимые условия для занятий в свободное время волейболом, баскетболом, йогой, футболом и фитнесом. Если вы хотите стать частью блестящей команды банка, ознакомьтесь с вакансиями: https://bit.ly/bank-vakansiya

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