В Монако определили «Предпринимателя мира» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Монако на церемонии награждения был объявлен победитель международного конкурса EY «Предприниматель года 2023». Им стала Дорис Хсю - генеральный директор и председатель совета директоров тайваньской компании GlobalWafers, выпускающей кремниевые пластины, являющиеся жизненно важным компонентом для производства полупроводников.

Церемония в Монако является кульминацией программы «Предприниматель года». Это – уникальное состязание позволяет признать успехи предпринимательской деятельности людей, которых вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода «Предприниматель года» направлен на признание заслуг создателей и руководителей успешных, быстрорастущих и динамично развивающихся компаний на национальном и международном уровне.

Компания EY является организатором этого конкурса. Однако национальных победителей, а также обладателя титула «Предприниматель мира» определяет независимое жюри. В Азербайджане программа EY «Предприниматель года» (İlin İş Adamı) проводится с 2019 года.

Сеймур Мамедов, глава компании Simbrella, представлявший на конкурсе Азербайджан, поделился своим мнением: «В наше нестабильное в экономическом плане время на плечи предпринимателей легла ответственность менять мир к лучшему, создавая условия для устойчивого экономического роста. Программа EY «Предприниматель года» - прекрасная площадка для того, чтобы пообщаться с коллегами со всего мира, обогатиться новыми идеями и вдохновиться для новых профессиональных достижений».

О международном конкурсе EY «Предприниматель года»

Конкурс EY «Предприниматель года» – это самый престижный международный бизнес-конкурс для предпринимателей, которые поддерживают инновационное развитие, рост и процветание, трансформируя таким образом наш мир. Конкурс «Предприниматель года» – это первый и единственный международный конкурс подобного рода. Победители региональных и национальных этапов в более чем 145 городах в свыше чем 60 странах мира продолжают бороться за звание лучшего предпринимателя мира в международном финале, который традиционно проводится в Монако.