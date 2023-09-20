В Ордубаде создадут государственный историко-культурный заповедник

БАКУ /Trend/ - На территории, охватывающей древние кварталы города Ордубад, будет создан государственный историко-культурный заповедник.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Подробном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с министерством культуры должен обеспечить подготовку соответствующих нормативных правовых актов по созданию Государственного историко-культурного заповедника на территории, охватывающей древние кварталы города Ордубад, в 2023 году.

В то же время в течение 2023 года должна быть подготовлена проектная документация по строительству нового здания для Нахчыванской государственной филармонии и Нахчыванской государственной детской филармонии, Нахчыванского государственного театра кукол и Нахчыванского государственного детского театра.