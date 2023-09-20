Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Ордубаде создадут государственный историко-культурный заповедник

Экономика Материалы 20 сентября 2023 16:56 (UTC +04:00)
В Ордубаде создадут государственный историко-культурный заповедник

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На территории, охватывающей древние кварталы города Ордубад, будет создан государственный историко-культурный заповедник.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Подробном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с министерством культуры должен обеспечить подготовку соответствующих нормативных правовых актов по созданию Государственного историко-культурного заповедника на территории, охватывающей древние кварталы города Ордубад, в 2023 году.

В то же время в течение 2023 года должна быть подготовлена проектная документация по строительству нового здания для Нахчыванской государственной филармонии и Нахчыванской государственной детской филармонии, Нахчыванского государственного театра кукол и Нахчыванского государственного детского театра.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости