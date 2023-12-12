UNFCCC будет работать с Азербайджаном для успешного проведения COP29 - Чхая Капилашрами

ДУБАЙ /Trend/ - UNFCCC будет работать с Азербайджаном для успешного проведения COP29.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала журналистам сегодня старший директор по координации операций Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) Чхая Капилашрами в кулуарах конференции COP28 в Дубае.

"Поздравляем Азербайджан с проведением COP29. Мы очень рады такому решению. Мы в Секретариате UNFCCC надеемся на сотрудничество с вашим правительством и народом для успешного проведения COP29", - подчеркнула она.

Она отметила, что именно здесь проводятся климатические переговоры со 198 сторонами конвенции.

"Несмотря на проведение конференций COP, именно UNFCCC является постоянной организацией, призванной оказывать поддержку в данном вопросе. Надеемся, что мы сможем поддержать переговоры о справедливом переходе на возобновляемые источники энергии, а также переговоры о финансировании, которые станут важной частью COP29", - сказала она.

Чхая Капилашрами также упомянула, что на COP28 с первых дней было принято важное знаковое решение по Фонду потерь и ущерба.

"Также была утверждена повестка дня в первый же день. Последние две недели мы работали над переговорами по смягчению последствий, адаптации и другим важным вопросам. Надеемся, что на COP29 вы, как организатор, продолжите эти дискуссии", - добавила она.

Она выразила надежду, что динамика на COP29 сохранится, и обязательства перед Фондом потерь и ущерба будут продолжаться из года в год.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, что помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

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