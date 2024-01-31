БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан обсудили реализацию совместных проектов, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Казахстана.

Согласно информации, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял посла Казахстана в стране Алима Байеля. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах.

Было подчеркнуто, что взаимные визиты глав Азербайджана и Казахстана, а также официальный визит премьер-министра Казахстана в Азербайджан, состоявшиеся в прошлом году, придали импульс развитию двустороннего сотрудничества стран. Алим Байель отметил продолжающийся рост товарооборота между странами и подчеркнул важность сохранения этой тенденции.

В свою очередь, Микаил Джаббаров подчеркнул, что экономическое сотрудничество между двумя странами не должно отставать от политического. В этом контексте он высоко оценил реализацию совместных проектов, имеющих большое геоэкономическое значение как для обеих стран, так и для всего региона. Особое внимание было уделено реализации инфраструктурных и логистических проектов на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана, проведению работ по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, а также достигнутым договоренностям по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов не только в обеих странах, но и за их пределами, в увеличении экспорта казахстанского зерна в Азербайджан и поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Казахстан. Также были обсуждены новые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества.