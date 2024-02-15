За последние годы налоговая политика и администрирование трансформировались под влиянием глобализации и цифровизации - ОЭСР

БАКУ/ Trend/ - За последние годы налоговая политика и налоговое администрирование трансформировались под влиянием глобализации и цифровизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший советник по налогам отдела глобальных отношений и развития Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эндрю Ауэрбах в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"На международном уровне эти преобразования происходят раз в жизни и означают, что налоговые службы все больше и больше сотрудничают друг с другом. Многосторонние соглашения и общие правила становятся все более распространенными. Двухкомпонентное соглашение для решения налоговых проблем, связанных с цифровизацией, является прекрасным примером этого, поскольку оно переписывает правила, существовавшие более 100 лет", - отметил он.

Старший советник подчеркнул, что Азербайджан продемонстрировал свою приверженность, присоединившись к итоговому заявлению по двухкомпонентному решению в июле 2023 года. Глобальный минимальный налог, предусмотренный компонентом 2, уже действует во многих странах, и еще многие намерены перейти на него в следующем году.

“По нашим оценкам, к 2025 году 95% всех крупных многонациональных предприятий будут находиться под действием этих правил. Эффективное и действенное применение этих правил во многих юрисдикциях требует действительно многостороннего подхода к налоговому администрированию, включая предотвращение и разрешение споров. Поскольку на карту поставлено до 200 миллиардов долларов США дополнительных налоговых поступлений, эффективное применение этих правил может реально повлиять на государственные финансы", - добавил Эндрю Ауэрбах.

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