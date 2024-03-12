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AccessBank про возможность создания собственного процессингового центра

Экономика Материалы 12 марта 2024 11:52 (UTC +04:00)
AccessBank про возможность создания собственного процессингового центра

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Не исключено, что AccessBank в будущем создаст собственный процессинговый центр.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСБ и розничному банкингу AccessBank Илькин Гулиев в кулуарах открытия первого кобрендингового филиала.

"Не исключено, что AccessBank в будущем создаст собственный процессинговый центр. Фактически, у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции для разработки собственного процессингового центра. Все зависит от эффективности данного вопроса", – подчеркнул он.

Отметим, что ранее AccessBank осуществил значительный шаг в развитии своих сервисов, перейдя на новый процессинговый центр.

Данное решение было направлено на усиление популярности карточного направления банка, а также на повышение качества обслуживания и расширение ассортимента предлагаемых продуктов для клиентов.

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