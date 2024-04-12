ЧБТР завершил первую транзакцию с Валютно-обменным фондом по азербайджанскому манату

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) объявил об успешном завершении первой в истории сделки с Валютно-обменным фондом (The Currency Exchange Fund - TCX) по азербайджанскому манату, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЧБТР.

Как отмечается, эта дебютная сделка знаменует собой важную веху в стремлении ЧБТР предоставлять комплексные решения, которые помогают эффективно справляться со сложностями на финансовых рынках стран-членов.

«Сотрудничество предполагает стратегический кросс-валютный своп, конвертирующий выплаты и погашения в азербайджанском манате в потоки долларов США по кредиту, предоставленному ЧБТР ведущему банку Азербайджана. Посредством этой первой транзакции с TCX ЧБТР гарантирует, что он продолжит получать выплаты в долларах США, в то время как клиент получает выгоду от финансовой стабильности фиксированных затрат на обслуживание долга в своей местной валюте. Данная договоренность защищает азербайджанский банк и его клиентов от потенциального обесценивания маната», - говорится в сообщении.

Как отметил президент ЧБТР Серхат Кёксал, слова которого приводятся в сообщении, партнерство с TCX отражает твердую приверженность банка поддержке устойчивого экономического роста и обеспечению безопасности финансовых решений для своих клиентов.

«Наше долгосрочное партнерство поможет исключить валютный риск из списка проблем наших клиентов в эти времена неопределенности и поможет им открыть новые возможности роста», - добавил он.

Отметим, что ЧБТР является первым международным финансовым учреждением, предоставившим кредит в национальной валюте - в манатах, тем самым помогая внедрению этого важного продукта, который способствует обеспечению большего доверия к манату, и со временем может помочь внутреннему финансовому рынку расти более широко.

Текущий портфель ЧБТР по проектам в Азербайджане по состоянию на первое января 2023 года составил 12,649 миллиона евро.

Согласно данным банка, эта сумма сократилась более чем втрое по сравнению с показателем на первое января 2022 года (49,438 миллиона евро).

Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет пять процентов.

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